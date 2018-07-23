Крыша воронежского аэропорта не выдержала ливней

Воронеж, , 15:30 — REGNUM Здание аэропорта «Воронеж» не выдержало ливней, обрушившихся на регион в понедельник, 23 июля. Как сообщили ИА REGNUM читатели, крыша аэропорта протекла прямо над залом ожидания.

По сообщениям очевидцев, на полу в зале ожидания в «чистой» зоне образовалась довольно большая лужа. Кстати, попытки сфотографировать ее были пресечены сотрудниками аэропорта, заявившими, по словам читателя, что съемки запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2008 года проводится реконструкция международного аэропорта «Воронеж». По данным на конец 2017 года, работы были проведены на 90%. В 2017 году же было анонсировано строительство нового терминала аэропорта. Добавим, что в июне международный аэропорт Воронеж обслужил 87 тыс. 310 пассажиров. Максимальный показатель пассажиропотока в июне на 33,6% превысил показатель августа 2017 года — 72 тыс. 933.

23 июля на Воронежскую область обрушились сильные ливни и грозы. Сильные дожди и грозы, по прогнозу Гидрометеоцентра, пройдут в регионе и в ближайшие несколько дней.