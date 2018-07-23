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Двое иностранных туристов погибли в Бурятии

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 22 июля, в местности Шарай Окинского района

Улан-Удэ, 23 июля 2018, 15:27 — REGNUM  Двое иностранных граждан утонули во время переправы через реку Ока в Бурятии. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

ЧП произошло в воскресенье, 22 июля, в местности Шарай Окинского района, расположенной в 24 км от села Орлик.

«Из кузова грузовика марки «КаМАЗ», который перевернуло течением, в воду упали пассажиры, — говорится в сообщении. — … Один из иностранцев погиб, тело второго пока не найдено».

Отмечается, что всего в салоне «КамАЗа» находились семь человек. По факту гибели иностранных туристов проводится доследственная проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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