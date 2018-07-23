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В Ярославле разворовывают чугунную ограду Которосльной набережной

Происшествия

Перед этим ее отремонтировали

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В Ярославле разворовывают чугунную ограду Которосльной набережной
Которосльная набережная в Ярославле

Ярославль, 23 июля 2018, 15:20 — REGNUM  В Ярославле неизвестные украли крепления чугунной решетки Которосльной набережной, отчего ограждение начало разрушаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Сергей Казанский.

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Которосльная набережная в Ярославле
Которосльная набережная в Ярославле

От церкви Михаила Архангела до церкви Спаса на Городу я насчитал 28 украденных креплений. Я проинформировал об этом мэрию города и УВД. Поскольку крепления соединяют секции решетки в одном месте она уже наклонилась и может упасть», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

Крепления выполнены в виде накладок с украшениями-шарами. С какой целью их украли, неизвестно.

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Которосльная набережная в Ярославле
Которосльная набережная в Ярославле

Обращает внимание то, что детали отсутствуют выборочно, а не подряд. Возможно, злоумышленники унесли те детали, которые были хуже закреплены.

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Которосльная набережная в Ярославле
Которосльная набережная в Ярославле

Осенью 2017 года ограда Которосльной набережной была отремонтирована — решетку снимали и восстанавливали в заводских условиях. Которосльная набережная является объектом культурного наследия. Ее благоустройство было выполнено в 1944 году в качестве подарка тружеников тыла ярославцам-фронтовикам.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля вновь «попалась» на чугуне?

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