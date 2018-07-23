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На «Великоновгородском мясном дворе» чумы свиней не обнаружили

Происшествия

Предприятие входит в группу компаний «Адепт», на свиноводческом комплексе которого в Волотовском районе выявлены заражённые животные

Великий Новгород, 23 июля 2018, 14:12 — REGNUM  После выявления очага заражения африканской чумой свиней (АЧС) на площадке откорма ООО «Новгородский бекон» в Волотовском районе Новгородской области взяли пробы на наличие генома этого вируса на предприятии ОАО «Великоновгородский мясной двор», которое занимается убоем и мясопереработкой. Как сообщили в комитете ветеринарии Новгородской области, лабораторные исследования показали, что предприятие имеет высокий статус биологической защиты и является благополучным по африканской чуме свиней.

Отметим, что и «Новгородский бекон», и «Великоновгородский мясной двор» входят в группу компаний «Адепт». Но мясоперерабатывающее предприятие ОАО «Великоновгородский мясной двор» находится от очага поражения на расстоянии 100 км, в Великом Новгороде, работает автономно, в плановом режиме. Ранее в пресс-службе компании также заявили, что предприятие использует в производстве сырьё, закупаемое у других поставщиков, поэтому ситуация на площадке откорма в Волотовском районе кардинально не скажется на его работе.

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Напомним, очаг АЧС на откормочной площадке ООО «Новгородский бекон» был выявлен 21 июля. В пресс-службе компании заявили, что «вирус был обнаружен у незначительного числа животных», точное количество не сообщается. Все животные, размещённые на откормочной площадке, будут уничтожены, а сама площадка очищена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля указом губернатора Новгородской области Андрея Никитина в четырёх районах — Волотовском и трёх соседних (Солецком, Старорусском и Шимском) — введён карантин до 21 августа 2018 года.

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Чума свиней
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