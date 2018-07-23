Слухи о массовом отравлении в крымском лагере не подтвердились

Феодосия, Крым, , 14:11 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора не нашли инфекционных заболеваний у детей, отдыхающих в детском лагере «Вымпел» в Феодосии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

«Сотрудники отобрали необходимый материал и направили в лабораторию для проведения исследований. Факты о массовом заболевании детей, изложенные в обращении, подтверждения не нашли. Лиц с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено», — отметили специалисты.

Помимо этого, по их словам, были обследованы и шесть сотрудников лагеря.

Ранее в социальных сетях появилась информация о жалобах некоторых родителей на рвоту, диарею и температуру у их детей. Позже в администрации города сообщили, что из лагеря в больницу поступило трое детей, однако признаков отравления у них не обнаружили.