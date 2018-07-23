«Ливневки исправны, но долго спускают воду»: власти о потопе в Туле

Тула, , 14:07 — REGNUM Центральные улицы Тулы оказались под водой после сильных ливней, обрушившихся на город 21−22 июля. При этом в администрации города уверены — все ливневки работают нормально, проблема — в объемах воды.

«Ливневки все исправны, только долго спускают воду — в течение часа», — цитирует заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Нагайцева ТСН24.

По информации пресс-службы администрации города, с 16 по 22 июля в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило почти 6,5 тысячи обращений от граждан. В частности, из-за непогоды было повреждено более 160 деревьев, все аварийные деревья убраны, сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков.

Что касается последствий ливней, то, по информации администрации города, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, но к спасателям поступали сообщения о подтоплениях частного сектора. По словам замначальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрея Нагайцева, на выходных работы по расчистке ливневых канализаций были проведены по 10 адресам, они функционируют в штатном режиме. В среднем на ликвидацию подтопления на каждом объекте требовалось не более часа.

Между тем, 22 июля в соцсетях и в СМИ появились многочисленные сообщения о массовых подтоплениях не только частного сектора, но и центральной части Тулы. На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что в некоторых местах перейти дорогу можно было лишь по колено, а кое-где даже по пояс в воде.