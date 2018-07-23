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Один человек погиб в нападении предположительно боевиков ИГ* в Эрбиле

Происшествия

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 23 июля 2018, 13:31 — REGNUM  По меньшей мере один человек стал 23 июля жертвой нападения, осуществленного предположительно боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском городе Эрбиль, заявил губернатор одноименной провинции Наузад Хади, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, целью нападения боевиков было одно из государственных учреждений.

«К сожалению, в ходе операции был убит один работник», — подчеркнул он.

Напомним, официальные власти Ирака заявили о победе над исламистами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в декабре прошлого года. Несмотря на это, радикалы продолжают осуществлять нападения и теракты по всей стране.

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