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В Одессе в детском саду произошло массовое отравление

Происшествия

По разным данным, отравились от 16 до 50 детей

В Одессе в детском саду произошло массовое отравление
Карл Гун. Больное дитя. 1869

Одесса, Украина, 23 июля 2018, 13:29 — REGNUM  Массовое отравление детей произошло в детском саду в Одессе, сообщает 23 июля УНИАН со ссылкой на социальные сети.

Согласно сообщению, инцидент произошел 20 июля, когда дети после обеда вдруг почувствовали себя плохо. По данным полиции, признаки отравления были обнаружены у 16 детей, в социальных сетях говорят о 50. На данный момент полиция проводит расследование случившегося.

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Напомним, ранее в Киевской области в детском лагере «Славутич» произошло массовое отравление детей: пострадали 12 человек. По словам родителей, администрация лагеря старалась скрыть происшествие. Тяжелее всех пострадала девочка восьми лет, которая впала в кому из-за отека мозга второй степени.

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