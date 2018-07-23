Понедельник, 23 Июля 2018 года
15:12:08 МСК

Кандидат от партии Техрик-е-Инсаф убит смертником в Пакистане

Происшествия

Представитель партии ПТИ (Пакистан Техрик-е-Инсаф или партии «Движение за справедливость») был убит по пути на свой предвыборный митинг

Исламабад, 23 июля 2018, 13:20 — REGNUM  25 июля в Пакистане пройдут всеобщие парламентские выборы. Сейчас по всей стране проходят последние предвыборные митинги кандидатов в депутаты.

Один из лидеров партии ПТИ Икрамулла Гандапур, бывший министр провинции Хайбер-Пахтунхва, был смертельно ранен в своей машине по пути на предвыборный митинг террористом. После нападения критически раненный Икрамулла был немедленно доставлен в больницу, но вскоре скончался.

22 июля также было совершено нападение на кандидата от партии Джамиат уль-улама-и ислам (Ф) бывшего главного министра Хайбер-Пахтунхвы Акрама Хан Дуррани. Это уже второе нападение на него за десять дней.

Партия Джамиат уль-улама-и ислам (Ф) и партия ПТИ являются политическими противниками и борются за места в парламенте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить