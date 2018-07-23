Кандидат от партии Техрик-е-Инсаф убит смертником в Пакистане

Исламабад, , 13:20 — REGNUM 25 июля в Пакистане пройдут всеобщие парламентские выборы. Сейчас по всей стране проходят последние предвыборные митинги кандидатов в депутаты.

Один из лидеров партии ПТИ Икрамулла Гандапур, бывший министр провинции Хайбер-Пахтунхва, был смертельно ранен в своей машине по пути на предвыборный митинг террористом. После нападения критически раненный Икрамулла был немедленно доставлен в больницу, но вскоре скончался.

22 июля также было совершено нападение на кандидата от партии Джамиат уль-улама-и ислам (Ф) бывшего главного министра Хайбер-Пахтунхвы Акрама Хан Дуррани. Это уже второе нападение на него за десять дней.

Партия Джамиат уль-улама-и ислам (Ф) и партия ПТИ являются политическими противниками и борются за места в парламенте.