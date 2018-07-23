В Ивановской области подросток выстрелил в ровесника из-за девушки

Заволжск, Ивановская область, , 13:07 — REGNUM 16-летний житель Ивановской области выстрелил из обреза охотничьего ружья в 15-летнего знакомого. Ссора произошла из-за девушки, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

По версии следствия, 22 июля между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки. Старший из подростков выстрелил в оппонента из обреза охотничьего ружья. Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в Кинешемскую ЦРБ, ему оказана вся необходимая помощь. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Как объяснил свои действия подозреваемый, он хотел лишь напугать соперника и сходил домой за обрезом.

Теперь в отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия».

Отметим, в конце июня в Подмосковье 15-летний подросток получил огнестрельное ранение: они с приятелем нашли ключи от сейфа с карабином, принадлежащем отцу одного из мальчиков. В результате неосторожного обращения подросток выстрелил себе в ногу.