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Серпуховские следователи возбудили дело по факту убийства 5-летней девочки

Происшествия

Тело ребенка было обнаружено в сумке около железной дороги

Серпухов, Московская область, 23 июля 2018, 13:05 — REGNUM  Следственный отдел по Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по признакам, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), сообщила 23 июля пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ребенка обнаружили мертвым в сумке около железнодорожной ветки. Последний раз девочку видели днем ранее, 22 июля, на детской площадке.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи объявили о начале следственных и оперативно-розыскных мероприятий, которые могут пролить свет на обстоятельства убийства.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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