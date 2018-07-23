Серпуховские следователи возбудили дело по факту убийства 5-летней девочки

Серпухов, Московская область, , 13:05 — REGNUM Следственный отдел по Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по признакам, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), сообщила 23 июля пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ребенка обнаружили мертвым в сумке около железнодорожной ветки. Последний раз девочку видели днем ранее, 22 июля, на детской площадке.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи объявили о начале следственных и оперативно-розыскных мероприятий, которые могут пролить свет на обстоятельства убийства.