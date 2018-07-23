В Крыму задержали фиктивных советников Аксёнова

Симферополь, 23 июля 2018, 12:59 — REGNUM Представители крымских правоохранительных органов задержали группу людей, которые представлялись советниками главы РК и вымогали деньги. Об этом 23 июля сообщил руководитель региона Сергей Аксёнов на заседании правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«МВД позавчера задержало с поличным деятелей, которые ходили и рассказывали, что они — мои советники. Скорее всего, будут проходить по делу о мошенничестве, поскольку пять миллионов рублей им передали», — уточнил глава региона.
По его словам, преступники совершили более восьми эпизодов мошенничества, один из которых касался экологического надзора в Ялте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что за первые пять месяцев 2018 года в производстве местного подразделения СКР находилось более 1,6 тысячи уголовных дел, а у их севастопольских коллег порядка 400.
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