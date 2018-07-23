Понедельник, 23 Июля 2018 года
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После ливня в Адыгее поселок ушел под воду

Происшествия

Под водой оказались 132 придворовые территории

После ливня в Адыгее поселок ушел под воду
Иллюстрация: 01.mchs.gov.ru
Лужи. Поселок Яблоновский

Тахтамукай, Адыгея, 23 июля 2018, 12:35 — REGNUM  132 придворовых территорий оказались подтоплены в поселке Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея 22 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В зоне подтопления — 132 жителя.

По информации спасателей, на 23:00 уровень воды на подтопленных территориях составлял от 15 до 20 сантиметров. Было отключено энергоснабжение: там, где обстановка нормализовалась, энергетики восстановили подачу электричества.

Как сообщается, эвакуация населения не потребовалась. Социально-значимые, потенциально опасные объекты и объекты с массовым пребыванием людей в зону подтопления не попали.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни прошли ранее на Кубани — в Краснодаре дождевая вода фактически парализовала движение транспорта, полностью восстановить его удалось лишь спустя сутки, к вечеру 22 июля.

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Сильные ливни и их последствия
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