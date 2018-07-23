Стрельба в церкви в американском городе Фаллон: есть жертвы

Фаллон, США, , 12:31 — REGNUM В американском штате Невада в церкви произошла стрельба. В результате ранения получили два человека, сообщает телеканал FOX со ссылкой на полицию. Один из пострадавших — 61-летний местный житель — скончался, второго, раненного в ногу, удалось спасти. В настоящее время он выписан из больницы.

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Трамп: Стрельба в Техасе — это акт зла

Уточняется, что инцидент произошёл днём 22 июля в церкви Church of Jesus Christ of Latter-day Saints в городе Фаллон. Личность стрелка полиция уже установила. По предварительным данным, это член церкви Джон О'Коннор. После стрельбы, 48-летний мужчина отправился домой. Позднее он согласился сдаться полиции. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Правоохранителям предстоит установить мотивы вооружённого нападения, однако отмечается, что атака стрелка была направлена не на церковь, а на отдельную жертву.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года стрельбу в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас устроил бывший военнослужащий ВВС США Дэвин Патрик Келли. Жертвами нападения стали по меньшей мере 26 человек. Ранее, в сентябре 2017 года, в результате стрельбы в церкви в Нэшвилле (штат Теннесси) погибла женщина, семь человек, в большинстве люди старше 70 лет, получили ранения. Открывший стрельбу мужчина — 25-летний выходец из Судана, легально проживающий в США с 1996 года. Подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. Теперь ему придётся ответить за убийство пред законом.

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