Киев, , 12:29 — REGNUM Во Львовской области командиры воинской части А2943 издевались над своими подчиненными, заявил солдат, служивший в части, Вячеслав Явный, сообщает 23 июля УНИАН.

По его словам, в воинской части систематически издевались над солдатами, вымогали у них взятки и избивали. Так, самого Явного вывозили в лес, где заставляли копать яму, а старшина и вовсе отбил ему селезенку. Другие солдаты заявили, что командиры вымогали взятки: сажали на гауптвахту и угрожали, что без взятки не выпустят, а также не отпускали к родным без взятки.

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Напомним, по данным разведки Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), морально-психологическое состояние украинской армии очень низкое.

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