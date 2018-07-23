Следующий из Чимкента в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами

Чимкент, Казахстан, , 12:25 — REGNUM Выполняющий рейс Чимкент — Москва российский «Аэробус» столкнулся со стаей птиц в небе над Казахстаном и мог получить сильные повреждения, передает 23 июля РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Об опасном инциденте диспетчерам сообщил командир самолета. По его словам, после столкновения с птицами в одном из двигателей началась сильная вибрация. Кроме того, в крыле самолета мог быть поврежден механизм управления.

Несмотря на указанные обстоятельства, командир принял решение продолжить полет в «Шереметьево». Самолет будет осмотрен в соответствии с регламентом по прилету в Москву.

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