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Следующий из Чимкента в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами

Происшествия

Командир продолжил полет в пункт назначения

Следующий из Чимкента в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Barth Bailey
Птицы в небе

Чимкент, Казахстан, 23 июля 2018, 12:25 — REGNUM  Выполняющий рейс Чимкент — Москва российский «Аэробус» столкнулся со стаей птиц в небе над Казахстаном и мог получить сильные повреждения, передает 23 июля РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Об опасном инциденте диспетчерам сообщил командир самолета. По его словам, после столкновения с птицами в одном из двигателей началась сильная вибрация. Кроме того, в крыле самолета мог быть поврежден механизм управления.

Несмотря на указанные обстоятельства, командир принял решение продолжить полет в «Шереметьево». Самолет будет осмотрен в соответствии с регламентом по прилету в Москву.

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Авиапроисшествия
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