Пропавшего в Чувашии монаха нашли мёртвым

Чебоксары, , 12:01 — REGNUM Схимонах Александро-Невского монастыря в Моргаушском районе Чувашии, который пропал три недели назад, найден мёртвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

85-летний монах пропал 1 июля. Его нашли мёртвым днём 21 июля на окраине деревни Максикасы, недалеко от монастыря. Тело было на поверхности воды. По неофициальным данным, видимых телесных повреждений нет.

Причину смерти установят судмедэксперты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту следственное управление СКР проводит проверку.

Отметим, что в 2016 году Чувашии в пруду обнаружили тело настоятеля храма шумерлинского села Русские Алгаши. Он пропал 26 декабря 2015 года. Его тело нашли 22 мая в пруду местного рыбного хозяйства, расположенного в нескольких километрах от деревни Шадриха. По данным судебно-медицинской экспертизы, телесных повреждений и других травм, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти священнослужителя, не обнаружено.

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