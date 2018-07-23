В Туве из-за дождей ввели режим повышенной готовности

Кызыл, , 11:59 — REGNUM В Туве в связи с продолжительными ливневыми дождями с 20 по 30 июля 2018 года введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 июля, в республиканском правительстве.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил чиновникам на местах непрерывно отслеживать ситуацию, информировать о ней местное население, а также определить ответственных лиц за постоянным контролем уровня воды в реках. Республиканскому минтрансу поручено принять меры по ремонту поврежденных участков автодорог. Минтопэнерго Тувы должно контролировать аварийные отключения электроэнергии и принимать меры по её восстановлению. Республиканское мининформсвязи отвечает за информирование населения об оперативной обстановке.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, из-за обильных осадков в четырёх районах Тувы частично подтоплены участки местных дорог, а также подъездов к мостам. Дорожные службы занимаются восстановлением движения на данных участках.

В ведомстве заверили, что в населённых пунктах угрозы подтопления нет, уровень воды идёт на спад.

Напомним, 20 июля Кара-оол на своей странице в соцсети написал, что из-за длительных проливных дождей на дорогах Тувы могут произойти непредвиденные ситуации.

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По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21−23 июля в Туве продолжается подъём уровня воды на реках, возможно подтопление пониженных участков местности, приусадебных участков, размыв дорог, дамб.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сильное наводнение накрыло Забайкальский край. Регион терпит водное бедствие с 8 июля. Причина — непрекращающиеся дожди.

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