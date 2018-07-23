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Безопасность на воде: в Ростовской области число происшествий сократилось

Происшествия

… на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

Безопасность на воде: в Ростовской области число происшествий сократилось
Александр Дейнека. Мальчики

Ростов-на-Дону, 23 июля 2018, 11:54 — REGNUM  В Ростовской области число трагедий на воде сократилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Вместе с тем донские спасатели обеспокоены происшествиями на воде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С начала купального сезона произошло 15 происшествий, которые привели к трагедии. Среди погибших — четверо детей.

«Если процесс отдыха населения на водных объектах пущен на самотёк, если в тех местах, где люди массово купаются, не проверено дно, если нет спасателей, и никто не сможет оказать в случае необходимости помощь, — жди беды. Если не подготовлены безопасные и комфортные условия в местах отдыха у воды, люди пойдут на необорудованные участки берега, где нет ни подготовленной акватории, ни дежурных спасателей. А это, соответственно, создает риски возникновения различных происшествий на воде», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов.

Отметим, по информации областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, в 2018 году к купальному сезону на Дону было открыто 133 пляжа, в том числе 27 детских, в муниципальных районах дополнительно организовано и подготовлено 132 места отдыха у воды.

Донские спасатели провели акцию «Научись плавать», в которой приняли участие более 800 детей, прочитали более 16 тыс. лекций и бесед по правилам поведения на воде и оказания первой медпомощи пострадавшим.

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Происшествия на воде
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