В России пресекли деятельность поставщиков оружия из Евросоюза

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Москва, , 11:53 — REGNUM В России обезврежена межрегиональная преступная группа, участники которой организовали канал поставки оружия из Евросоюза в страну. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

По данным ведомства, злоумышленниками оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

«ФСБ совместно с органами МВД и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы…, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран ЕС в РФ», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб по местам проживания злоумышленников изъяли всего 380 единиц огнестрельного оружия, а также 15 ручных осколочных гранат, самодельное взрывное устройство (СВУ), более 4500 патронов различного калибра.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов также пресекли работу двух мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.

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