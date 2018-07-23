Группа украинских туристов не смогла вернуться из Барселоны

Киев, , 11:49 — REGNUM Украинские туристы не смогли вернуться из Барселоны из-за туристического оператора, сообщает 23 июля УНИАН.

Согласно сообщению, авиакомпания YanAir столкнулась с неизвестными трудностями и не смогла вовремя забрать из Барселоны украинских туристов. Так, люди должны были прилететь в аэропорт «Борисполь» в 11:40, однако авиакомпания перенесла время прилета на 20:30. Причины задержки — неизвестны.

Напомним, это не первый случай, когда украинские туроператоры не могут добросовестно выполнить свою работу. Так, ранее 543 украинских туриста застряли в Турции из-за того, что между туроператором и авиакомпаний «Браво» возникли разногласия.

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А до этого в киевском аэропорту застряли несколько тысяч туристов по вине авиакомпаний.

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