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Кадровые решения в ЦНИИмаше не исключены, считают в Роскосмосе

Происшествия

Решение будет приниматься с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина

Москва, 23 июля 2018, 11:43 — REGNUM  Решение о судьбе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаша) не исключает отставок и постановок новых задач, сообщил 23 июля руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Возможные изменения в структуре или дополнительные постановки задач могут быть приняты с завтрашнего дня», — цитирует РИА Новости представителя госкорпорации. По его словам, решение будет приниматься после того, как из командировки в Сочи вернется гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее СМИ сообщали о том, что один из сотрудников ЦНИИмаша может быть причастен к передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях в одну из стран НАТО. В настоящее время он арестован по статье 275 УК РФ (государственная измена) и находится под следствием. Также сообщалось, что 20 июля в институте и Объединенной ракетно-космической корпорации прошли обыски.

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