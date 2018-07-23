Новая ливнёвка в переходе у новгородского вокзала не выдержала дождей

Великий Новгород, , 11:16 — REGNUM В Великом Новгороде после ливневого дождя из-за подтопления закрыли свежеотремонтированный подземный пешеходный переход у железнодорожного вокзала. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время входы в переход огорожены, последствия подтопления устраняются.

При этом недавно за счёт средств филиала ОАО РЖД — «Октябрьская железная дорога» — переход был отремонтирован на сумму около 12 млн рублей. Пресс-центр правительства Новгородской области сообщил, что переход «оборудован новыми системами водоотведения и гидроизоляции, обеспечивающими защиту конструктивных элементов тоннеля от влаги и предотвращающими случаи подтопления».

Также на эти средства в переходе была уложена новая плитка и полностью заменена система электроснабжения, в том числе добавлено аварийное освещение.

Отметим, что подземный пешеходный переход проложен под железнодорожными путями и связывает центр Великого Новгорода с Завокзальным микрорайоном. По этому переходу проходят все, прибывающие в город на поездах «Ласточка» из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства отмечали, что после ремонта перехода первое впечатление о городе у туристов улучшится.