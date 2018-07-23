«Хулиганы» прострелили ногу девушке-музыканту во Львове

Львов, Украина, , 10:53 — REGNUM В уличного музыканта, играющего на скрипке, выстрелили среди белого дня во Львове 22 июля, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, днем на Кафедральной площади во Львове играла девушка на скрипке. Неизвестный человек выстрелил в музыканта из травматического оружия, ранив девушку в левую ногу, после чего скрылся. Музыканта госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Напомним, ранее в Николаеве пять огнестрельных ранений получил человек на рынке. Как заявляли очевидцы, за мужчиной по рынку гнались неизвестные. Догнав мужчину, преступники выстрелили в него несколько раз и скрылись. Мужчина получил пять ранений, но все же выжил, однако его состояние оценивается как тяжелое.

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