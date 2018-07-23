Власти Забайкалья ответят в суде за обрушение берега реки

Чита, , 10:49 — REGNUM Наводнение в Забайкалье выявило многие городские проблемы Читы. Это не только мусор и дороги, но и берегоукрепление. Если бы местные власти своевременно приняли меры, то существенного наводнения в садовом товариществе «Светофор ЗабЖД» можно было бы избежать. Такой вывод можно сделать из официального сообщения забайкальской прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Левый берег реки Чита, находящийся в непосредственной близости от этого населённого пункта, подмывало в течение нескольких лет. А когда в регион пришло наводнение и река Читинка вышла из берегов, вода смыла несколько дачных построек.

«В феврале 2018 года региональное министерство природных ресурсов информировалось прокуратурой Центрального района Читы об угрозе обрушения этой береговой линии и необходимости проведения берегоукрепительных работ. Однако действенных мер ведомством принято не было», — пояснил прокурор отдела управления прокуратуры края Александр Устьянцев.

В этой ситуации прокурорские работники намерены через суд понудить министерство природных ресурсов Забайкальского края устранить нарушения ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации и выполнить мероприятия по укреплению левого берега реки Читы общей протяженностью 1 тыс. метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля, но режим ЧС в регионе ввели только спустя сутки, за несколько часов до того, как большая вода пришла в Читу. Ущерб от разрушенных мостов, построек и дорог, по предварительным данным, составляет более одного миллиарда рублей.