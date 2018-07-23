Власти Тувы немедленно отреагировали на возможное заражение сибирской язвой

Кызыл, , 10:41 — REGNUM Установить санитарные ограничения на территории Барун-Хемчикского района из-за подозрения на сибирскую язву распорядился 23 июля глава Тувы Шолбан Кара-оол во время аппаратного совещания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Не дожидаясь подтверждения сибирской язвы, необходимо установить ограничительные мероприятия (карантин)», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел на территории чабанской стоянки в местечке «Кудук» сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна. Двое мужчин после забоя крупного рогатого скота обратились за помощью к врачам. У них были обнаружены язвочки, напоминающие образования после заражения особо опасным инфекционным заболеванием. В настоящее время они госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести с улучшением.

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