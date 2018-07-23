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В Калининграде впервые ликвидирована оптовая база с санкционкой из Польши

Происшествия

Уничтожат более 1 тонны молочных и мясных продуктов

В Калининграде впервые ликвидирована оптовая база с санкционкой из Польши
Иллюстрация: Koblt.customs.ru
Изъятая в Калининграде санкционка

Калининград, 23 июля 2018, 10:37 — REGNUM  В Калининграде впервые ликвидирована оптовая продуктовая база, где хранилась санкционка, запрещенная к продаже в России.

Как сообщили сегодня, 23 июля, корреспонденту ИА REGNUM на Калининградской областной таможне, на базе, расположенной в Калининграде, было изъято более 1 тонны продуктов.

Это 1 123 кг сыро-молочной продукции и 221 кг мясо-колбасных изделий.

«Наличие маркировки на индивидуальной упаковке позволило определить страну происхождения товара — Польша и Италия», — уточнили в ведомстве.

Все товары включены в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778.

Изъятый товар подлежит уничтожению.

ИА REGNUM дополняет, что в последний раз крупная партия польской санкционки была задержана в мае 2018 года. Тогда полтонны колбасы, сыра, масла польского производства было уничтожено на скотомогильнике.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининграде уничтожили на скотомогильнике полтонны польской колбасы

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