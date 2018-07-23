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В Южной Корее обнаружен мертвым обвиняемый в коррупции политик

Происшествия

Полиция предполагает самоубийство

Сеул, 23 июля 2018, 10:33 — REGNUM  Подозреваемый в коррупции южнокорейский политик Ро Хе Чан обнаружен мертвым в Сеуле 23 июля, пишет газета Handelsblatt.

Тело Ро Хе Чана было найдено на территории жилого комплекса возле высотного дома. Информационное агентство Yonhap сообщило об обнаружении прощальной записки покойного, в которой он просит прощения у своей семьи. Полиция выдвинула версию самоубийства.

Погибший политик был депутатом от оппозиционной леволиберальной «Партии справедливости». Недавно он столкнулся с обвинениями в свой адрес в незаконном получении денег от лица, арестованного за коррупцию.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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