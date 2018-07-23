Оренбурженка из-за отсутствия денег хранила расчленённое тело сына дома

Оренбург, , 10:27 — REGNUM В Оренбурге мать после смерти взрослого сына расчленила его труп, сложила в пакеты и хранила дома. Женщина пояснила, что не имеет денег на похороны своего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Напомним, что по факту обнаружения частей тела мужчины в квартире многоэтажки по ул. Тракторной возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Ранее о шокирующем факте сообщил пользователь соцсетей. Информация о том, что женщина скрывала более четырёх месяцев части тела сына в квартире, вызвала бурю эмоций и массу комментариев.

Силовики не смогли оперативно отреагировать на эту информацию. Сегодня, 23 июля, СУ СКР по региону заявил, что 2 и 3 июня 2018 года на участке местности, расположенной в районе улиц Сухарева, Тракторная обнаружены части левой и правой ноги и часть левой руки мужчины. Впоследствии установлена причастность к преступлению 60-летней женщины. Выяснилось, что части тела принадлежат её сыну. При обыске квартиры обнаружены пакеты, в которых хранились другие части тела.

Мать утверждает, что её сын умер в ноябре 2017 года после длительного употребления алкоголя. Поскольку паспорта были утеряны и деньги на похороны отсутствовали, то мать решила упаковать тело сына в пакеты и оставить дома.

Как отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, версия матери о некриминальном характере смерти ее сына проверяется. Сейчас женщина помещена в стационар психиатрической больницы для производства судебной экспертизы и оценки вменяемости пожилой оренбурженки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге мать скрывала расчленённый труп сына?