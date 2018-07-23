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Подлодка «Томск» поразила мишень крылатой ракетой в Охотском море

Происшествия

«Противокорабельная ракета (по данным объективного контроля) на дистанции 150 км успешно поразила мишень»

Подлодка «Томск» поразила мишень крылатой ракетой в Охотском море
Иллюстрация: Mil.ru
Пуск ракеты с подводной лодки

Владивосток, 23 июля 2018, 10:17 — REGNUM  Атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Томск» в соответствие с планом боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой из акватории Охотского моря по надводной мишени, имитировавшую корабль условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

«Противокорабельная ракета (по данным объективного контроля) на дистанции 150 км успешно поразила мишень», — говорится в сообщении.

Экипаж подводного крейсера в ходе выполнения задач в море выполнил «скрытное перемещение под водой на позицию пуска» и «уход от огневого поражения «противника» после стрельбы».

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