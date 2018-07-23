Жительница Тамбова умерла в больнице после удаления миндалин

Тамбов, , 10:11 — REGNUM В Тамбове после операции по удалению миндалин в больнице умерла 20-летняя девушка. Трагедия произошла 20 июля в одной из больниц города. Как сообщила 22 июля пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, следователи начали проверку обстоятельств смерти пациентки.

Следователи дадут оценку работы врачей, которые делали операцию и принимали участие в лечении девушки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изъяли всю необходимую документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить точную причину смерти пациентки.

Ранее местные СМИ сообщили, что родственники девушки считают виновными врачей, которые допустили ошибку. По данным портала «Новый Тамбов», операция прошла еще 12 июля, она длилась достаточно долго, и врачи заявили, что операция прошла с осложнениями. 17 июля у девушки якобы наступила клиническая смерть, причиной стало то, что лопнула сонная артерия. Родственники погибшей настаивают, что артерию врачи задели во время операции. 20 июля девушка умерла.