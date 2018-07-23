В Туве большинство отравившихся шаурмой выписаны из больниц

Кызыл, , 10:05 — REGNUM Большинство госпитализированных из-за отравления шаурмой в одной из закусочных Кызыла выписаны из больниц, сообщила 23 июля представитель минздрава Тувы.

«На данный момент остаются 28 госпитализированных, из них 14 детей. Состояние удовлетворительное», — цитирует РИА Новости собеседницу.

Напомним о массовом отравлении в Кызыле стало известно 17 июля. Пострадавшие употребили в пищу мясо курицы, которое поступило из другого региона. Всего, по словам главы Тувы Шолбана Кара-оол, некачественным продуктом отравились 187 человек, из них 99 были госпитализированы. Региональное управление МВД России возбудило уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»).

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