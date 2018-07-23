Из Забайкалья выдворили китайцев, варварски выкапывавших растения

Чита, , 10:37 — REGNUM Судя по официальной информации УФССП России по Забайкальскому краю, всё больше нелегальных мигрантов обосновываются в крае (за первое полугодие 2018 года выдворено 94 нелегальных мигранта, что на 20 человек больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), и их заработком зачастую становится варварская добыча лекарственных трав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, на полях Оловяннинского района задержали 30 граждан Китая, которые варварски выкапывали целебные корни сапожниковии растопыренной. На судебном заседании они пояснили, что в Россию приехали с целью сбора лекарственных трав, но нарушили миграционное законодательство.

«Согласно статистическим данным, миграционный режим из года в год больше других нарушают уроженцы КНР, Узбекистана и Таджикистана. Причём, количество граждан КНР, подлежащих выдворению, возросло. Так, в январе — июне текущего года до государственной границы их было препровождено 36, в то время как год назад эта цифра составляла восемь человек», — пояснили приставы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, граждан Китая интересует не только российский лес и полезные ископаемые. К примеру, в Прибайкалье и Забайкалье с не меньшей охотой скупают лекарственные растения.

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Что касается сапожниковии, которую забайкальцы выкапывают тоннами, то, по словам кандидата биологических наук, доцента Забайкальского государственного университета, сотрудник Даурского заповедника Олега Корсуна, это растение относится к невозобновляемым ресурсам, таким же, как полезные ископаемые.

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