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В гольф-клуб Трампа пожаловал неизвестный самолет

Происшествия

Истребители перехватили нарушителя, когда тот уже пролетал над особо охраняемой территорией

В гольф-клуб Трампа пожаловал неизвестный самолет
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Трентон, США, 23 июля 2018, 09:50 — REGNUM  Неизвестный легкомоторный самолет пролетел над гольф-клубом президента США Дональда Трампа без необходимого уведомления. После этого он был взят на сопровождение истребителями ВВС США, передает агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 22 июля в штате Нью-Джерси. Перехватчики вылетели навстречу нарушителю, когда тот уже пролетал над особо охраняемой территорией. Взяв самолет на сопровождение, американские военные посадили его в аэропорту Питтстауна.

Отмечается, что все происходящее обошлось «без инцидентов», летчик добровольно согласился подчиниться, после чего его сопроводили сотрудники полиции. По сообщениям в американских СМИ, во время нежданного «визита» сам Трамп также находился в Нью-Джерси.

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Авиапроисшествия
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