Жертвами стрельбы в Торонто стали двое человек, 13 — ранены

Торонто, Канада, , 09:48 — REGNUM Двое человек погибли в результате стрельбы в канадском городе Торонто, пишет газета Kurier.

Жертвами стали сам стрелок и молодая женщина, еще одна девушка находится в критическом состоянии, рассказал глава полиции Торонто Марк Сондерс на пресс-конференции вечером 22 июля по местному времени. Ранения получили 13 человек.

Стрелок открыл огонь по полиции, после чего совершил самоубийство. Прохожие насчитали около 20 выстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла на оживленной улице в районе Greektown. Мотивы поступка преступника до сих пор не известны.

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