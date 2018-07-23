В Перми принудительно закрыт торговый центр

Пермь, , 09:43 — REGNUM В Перми приставы опечатали здание ТЦ «Охотный ряд». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю, работа торгового центра приостановлена из-за нарушений противопожарных требований.

В ходе проверки ГУ МЧС выявило многочисленные нарушения. Только после их устранения торговый комплекс сможет возобновить работу.

Стоит отметить, что в июле также закрыт ТЦ «Лайнер». Причина та же — нарушение требований пожарной безопасности, в частности, неисправность системы пожаротушения и закрытые эвакуационные выходы.

В Перми 13 июля повторному опечатыванию подвергся магазин, реализующий промтовары. По решению суда работа торгового объекта была приостановлена, но при проверке выявилось, что магазин самовольно открыт. Из здания эвакуировали персонал и покупателей, а помещение опечатали. Собственнику грозит административное наказание.