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В Одессе зафиксировали рост антисемитских настроений

Происшествия

Неизвестные оставили оскорбительные надписи на одном из зданий в городе

В Одессе зафиксировали рост антисемитских настроений
Й.Матлер. После погрома

Одесса, Украина, 23 июля 2018, 09:37 — REGNUM  Неизвестные оставили антисемитские надписи в Одессе на одном из зданий, сообщает 22 июля «Страна.ua».

Согласно сообщению, полиция открыла уголовное дело по статье 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности».

Напомним, резкий рост националистических настроений на Украине начался после «Евромайдана», где протестующие требовали «европейских ценностей». Вслед за «Евромайданом» последовал госпереворот, в результате которого националисты пришли к власти.

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После этого формально новой политикой Украины стала евроинтеграция, а реально — бандеризация сознания граждан страны и война с русской культурой. Так, принятые законы о декоммунизации подразумевали переименование не только улиц, носивших советские названия, но и российские, названных в честь Пушкина, Толстого и других мировых писателей.

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Социально-экономический кризис на Украине
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