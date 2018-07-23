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В Свердловской области граждане спровоцировали два лесных пожара

Происшествия

Возгорания удалось потушить

В Свердловской области граждане спровоцировали два лесных пожара
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Не жги лес!

Екатеринбург, 23 июля 2018, 09:36 — REGNUM  В Свердловской области за прошедшие сутки потушили два природных пожара. Возгорания произошли на землях предтурского лесничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС,

Площадь каждого пожара была небольшой, 01, га. С ними быстро справились. А в качестве причины возгораний было названо местное население.

На утро 23 июля пожаров зарегистрировано не было.

Отметим, человеческий фактор считается основной причиной природных пожаров Сотрудники МЧС ранее призывали граждан к осторожности в лесу.

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Лесные пожары — 2018
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