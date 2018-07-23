На Камчатке застрелили медведей, разорявших кладбище

Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM Двух медведей, которые, возможно, разоряли кладбище, застрелили в Елизовском районе Камчатского края. Об этом, как передает ИА «Камчатка», рассказал глава администрации Елизовского района Роман Василевский.

Инциденты произошли в окрестностях посёлка Вулканный.

«Медведи появляются на кладбище ежегодно — его территория находится в лесополосе и возможно, рядом проходят медвежьи тропы, — рассказал Василевский. — Но заканчиваются эти визиты по-разному — иногда только следы и можно увидеть, иногда хищники начинают рыть могилы».

Лесных хищников, которых не удалось спугнуть, застрелили в течении минувшей недели.

По словам Василевского, охотники в настоящее время продолжают дежурство на кладбище, чтобы удостовериться, что медведи не придут разорять могилы.

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