В Краснодаре ликвидируют последствия очередного ливня

Краснодар, , 09:10 — REGNUM Ливень, прошедший в Краснодар 21 июля, парализовал движение общественного транспорта на нескольких магистралях. Полностью возобновить движение троллейбусов и автобусов удалось к вечеру 22 июля, сообщила пресс-служба администрации города.

Сильный ливень, кстати, уже второй за неделю, накрыл город в субботу во второй половине дня, в результате было частично подтоплено более 20 улиц в различных микрорайонах Краснодара — перекрёстки в районе ул. им. Дзержинского и им. Гастелло, ул. Коммунаров и ул. Постовой, ул. Северной и ул. им. Ломоносова, путепровод в районе ул. им. Вишняковой, ул. им. Суворова и ул. Ставропольской, ул. Северной и ул. Коммунаров, ул. Красной и ул. им. Головатого, ул. Московская в районе ТЦ «Магнит». Вода залила дорожное полотно, зеленые зоны и тротуары. В результате из-за скопившейся воды было остановлено движение транспорта. В администрации города был создан оперативный штаб. Для ликвидации последствий ливня была задействована вся имеющаяся водооткачивающая техника подрядных организаций.

К 19:00 22 июля движение общественного транспорта полностью удалось восстановить. Городские службы ликвидировали подтопления на большинстве участков. После этого приступили к откачке воды с территории частных домовладений, заявки поступили по 30 адресам. Кроме того, на вечер 22 июля подтопленным оставался участок ул. Московской в районе ул. Гомельской. Там для переправы через проезжую часть задействовали две резиновые лодки, работали эвакуаторы для легковых автомобилей.

Добавим, что сильный ливень 21 июля также прошел в городе Новороссийске, где всего за полтора часа выпала месячная норма осадков.