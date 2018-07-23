В Аргентине экстренно сел самолет с главой МВФ

Буэнос-Айрес, , 09:08 — REGNUM В Аргентине совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании American Airlines, направлявшийся из Буэнос-Айреса в город Майами. На борту воздушного судна находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом сообщил Todo Noticias со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, причиной ЧП стала разгерметизация салона и утечка топлива. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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