Понедельник, 23 Июля 2018 года
10:19:03 МСК

В Дагестане из-за ливней размыло дорогу, снесено два моста

Происшествия

Отрезанными от мира почти двое суток оставались восемь населенных пунктов

В Дагестане из-за ливней размыло дорогу, снесено два моста
Василий Поленов. Ливень. 1874

Махачкала, 23 июля 2018, 09:00 — REGNUM  Ливневые дожди, прошедшие в ночь на 21 июля в Дагестане вызвали разрушения в Тляратинском районе. В результате резкого подъема воды в реке Джурмут оказалась подтопленной автомобильная дорога Тлярата — Камилюх. Были разрушены искусственные сооружения и земляное полотно на участке более четырех километров, сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта региона.

По данным ведомства, отрезанными оказались восемь населенных пунктов. Нарушено сообщение с пограничной заставой ФСБ России в селе Камилюх. В самом селении снесены два пешеходных моста, погибло несколько единиц крупного рогатого скота. По данным МЧС по республике, погибших и пострадавших среди населения нет, жилые дома не разрушены, объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме.

К вечеру 22 июля был открыт проезд для передвижения автотранспорта к отрезанным населенным пунктам. Расчистка и восстановление автодороги продолжаются. На месте работают специалисты «Дагавтодора».

Читайте также: Разгул стихии в Дагестане: ливень, град, вышедшие из берегов реки (видео)

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года сильные ливни с градом обрушились на населенные пункты Акушинского, Левашинского и ряда других районов. Реки вышли из берегов, было разрушено несколько дорог местного значения, повреждены посевы, пострадали от града несколько домов и автомобилей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить