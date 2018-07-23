В Чите минувшей ночью эвакуированы 11 человек

Чита, , 08:47 — REGNUM Сильный ливень, накрывший Забайкальский край 21 июля, затопил улицы Читы и вновь заставил подниматься реки — Ингоду и Читинку, а в ночь на 23 июля уже грунтовые воды и малые реки стали причиной эвакуации с подтопленных территорий 11 горожан. Обобщённые данные о возобновившемся потопе опубликовало ИА «Чита.Ру».

По данным читинской мэрии, людей вывозили из поселка ЧЭС, Зыково, улицы Ивановской и других районов столицы Забайкальского края. Также известно, что разлившийся ручей почти отрезал ГРЭС от центра, пришлось изменить маршруты 11 автобусов.

Синоптики между тем вновь предупредили о дождливой погоде. Обильные ливни в регионе ожидаются по 28 июля включительно. Всего за последние три недели Забайкалье приняло 300 миллиметров осадков — втрое больше месячной нормы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля. После месяца дождей вышедшие из берегов реки затопили семь территорий с населением более пяти тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.