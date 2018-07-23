Насколько подешевел бензин на Алтае

Барнаул, , 08:23 — REGNUM Алтайкрайстат по итогам июня 2018 года зафиксировал стабилизацию розничных цен на бензин в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным статистиков, моторное топливо подешевело. В среднем литр марки АИ-92 можно купить по цене 40,33 руб., а бензин марки АИ-95 — 42,11 руб. Статистики утверждают, что розничные цены на топливо в крае остаются одними из самых низких среди регионов Сибирского федерального округа, а что касается бензина марки АИ-92, край вошел в десятку регионов по его минимальной средней потребительской стоимости.

Судя по данным Российского топливного союза, на сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Так, по состоянию на 20 июля, на АЗС «Роснефть-Алтайнефтепродукт» АИ-92 продавали по цене 40,35 рублей за литр, АИ-95 — 42,15 рублей за литр. А вот «Газпромнефть» на своих заправках продавала АИ-92 дешевле: — 40,15 за литр, а АИ-95 — дороже — 42,20 рублей за литр.

На этом фоне выделялись заправки «Лукойла» (АИ-92 — 41,05 рублей за литр, АИ-95 — 42,95 рублей за литр) и «Октана» (40,90 и 42,80 рубля за литр соответственно). Явный перекос рынка.

«Розничные цены независимых АЗС превышают на 1 — 3 рубля розничные цены АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), что приводит к перераспределению клиентской базы в сторону АЗС ВИНК и дальнейшем потерям независимых АЗС», — пояснил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на моторное топливо в России начался несколько месяцев назад вместе с ослабшим рублем и возросшей ценой мировой нефти. В некоторых регионах психологическая отметка цены моторного топлива вплотную подошла к 50 рублям за литр.

Цены временно стабилизированы, но воз проблем внутреннего топливного рынка и поныне там, где правительство его бросило, понизив акцизы на бензин и дизельное топливо в обмен на обещание руководителей крупнейших российских нефтяных компаний временно сдерживать розничную цену топлива.

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