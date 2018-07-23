Александр Беналля и четверо других подозреваемых под следствием

Париж, , 08:21 — REGNUM В отношении бывшего сотрудника президента Франции Александра Беналля и четверо других подозреваемых было начато расследование в воскресенье (22 июля) в рамках дела, связанного с протестами 1 мая 2018 года, сообщает RFI.

Заместитель начальника штаба президента Франции Александр Беналль и сотрудник партии «Вперёд, Республика!» Винсент Краз под следствием. Они подозреваются в «применении насилия» и «вмешательстве при осуществлении государственной должности».

Александр Беналля также обвиняется в «сокрытии утечки изображений системы видеонаблюдения» и «сокрытии нарушения профессиональной тайны».

Троим полицейским парижского полицейского штаба также были предъявлены обвинения в «незаконном присвоении изображений» и «нарушение профессиональной тайны». Их обвиняют в передаче видео Александру Беналля.