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Александр Беналля и четверо других подозреваемых под следствием

Происшествия

В отношении бывшего сотрудника президента Франции Александра Беналля и четверо других подозреваемых было начато расследование

Париж, 23 июля 2018, 08:21 — REGNUM  В отношении бывшего сотрудника президента Франции Александра Беналля и четверо других подозреваемых было начато расследование в воскресенье (22 июля) в рамках дела, связанного с протестами 1 мая 2018 года, сообщает RFI.

Заместитель начальника штаба президента Франции Александр Беналль и сотрудник партии «Вперёд, Республика!» Винсент Краз под следствием. Они подозреваются в «применении насилия» и «вмешательстве при осуществлении государственной должности».

Александр Беналля также обвиняется в «сокрытии утечки изображений системы видеонаблюдения» и «сокрытии нарушения профессиональной тайны».

Троим полицейским парижского полицейского штаба также были предъявлены обвинения в «незаконном присвоении изображений» и «нарушение профессиональной тайны». Их обвиняют в передаче видео Александру Беналля.

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Политическая жизнь Франции
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