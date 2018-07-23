В Екатеринбурге рухнула карусель с детьми

Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В Екатеринбурге упала карусель, на которой находились дети. ЧП случилось 22 июля в парке им. Маяковского, пишут местные СМИ.

Карусель упала в тот момент, когда останавливалась. На ней находились несколько детей. Серьёзных травм они не получили.

Руководитель парка Роман Шадрин подтверждает факт произошедшего. По его словам, случившееся — форс-мажор. Все аттракционы парка ежедневно проверяют. У родителей взяли номера телефонов и свяжутся с ними, пишет издание E1.ru.

Также свою проверку начали следователи.