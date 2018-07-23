Последствия потопа в Забайкалье устраняют более 1,6 тыс. спасателей

Чита, , 06:13 — REGNUM Забайкалье продолжает борьбу с наводнением. В восстановлении жилья и поврежденных водой объектов инфраструктуры задействованы более 1600 человек, поддержку получили более четырех тысяч граждан, сообщает сегодня, 23 июля, ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Основные усилия ремонтных бригад направлены на восстановление дорог, уборку мусора и откачку воды. Уже ликвидировано более 29 километров размывов, отсыпано 3340 метров защитных полос, углублено более 1700 метров водоотводов.

Вода откачана из 296 домов и 259 придомовых территорий, а мусора собрано и вывезено на полигоны бытовых отходов более 700 кубометров.

«Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 1615 человек и 469 единиц техники. В готовности к переброске спасателей и эвакуации населения находится четыре вертолета Ми-8, два из которых от МЧС России», — отметили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье длится уже третью неделю. Из-за месяца проливных дождей в ночь на 8 июля реки вышли из берегов и затопили семь территорий, в том числе, столицу края — Читу. Это произошло 9 июля, но многие дома и приусадебные участки до сих пор находятся в воде. В регионе введен режим ЧС.