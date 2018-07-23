Наводнение в Забайкалье: ухудшилось качество воды

Чита, , 05:40 — REGNUM Наводнение, более двух недель назад накрывшее Забайкальский край, повлияло на ухудшение качества воды. Из-за высокого уровня загрязнения региональный Роспотребнадзор призвал граждан употреблять в пищу исключительно кипяченую и бутилированную воду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В детском летнем оздоровительном лагере «Ласточка» детей перевели на бутилированную воду в связи с высоким уровнем загрязнения скважины. В селе Угдан по той же причине приостановлена работа точек общественного питания.

Между тем первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Кулаков в ходе оперативного совещания заявил главам муниципалитетов, что ущерб был бы значительно ниже, если бы они надлежащим образом исполняли свои полномочия по содержанию гидротехнических сооружений на территориях своих районов.

«Этого никто не делал. Теперь нужно восстановить то, что было раньше — прочистить, откопать, поставить арматуру, где это необходимо», — отметил он.

Вице-премьер-министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко обратился к руководителям торговых сетей с предложением установить минимальную торговую надбавку на питьевую воду, а также обеспечить ее достаточные запасы в розничных магазинах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье пришло после месяца проливных дождей. В ночь на 8 июля вышедшими из берегов реками подтопило Шилкинский район, но режимом ЧС и оповещениями о возможных действиях власти озаботились только 9 июля, за несколько часов до того, как большая вода пришла в Читу. В свою очередь, синоптики заявили, что оперативный прогноз не смогли передать из-за значительного сокращения гидропостов и финансирования.

Предварительный ущерб от наводнения уже превысил один миллиард рублей.