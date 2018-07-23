В полиции опровергли захват заложников на юге Москвы

Москва, , 06:01 — REGNUM Сообщения о незаконном удержании детей в квартире на Симоновском Валу не соответствуют действительности. Об этом 23 июля информирует пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ночью двое мужчин и двое их несовершеннолетних сыновей пришли в квартиру, взятую в аренду тремя женщинами, уроженками одной из бывших советских республик. Мужчины стали требовать у женщин деньги, заявляя, что им задолжал знакомый женщин, ранее живший по этому адресу.

«В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри», — пояснили в полиции.

Оба мужчины задержаны. Пострадавших нет. Правоохранители разбираются в произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде СМИ появились сообщения о нападении вооруженных людей на квартиру на юге Москвы. В квартире злоумышленники якобы силой удерживали несовершеннолетних.

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