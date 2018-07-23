В Кемерове пожарные тушили возгорание в многоэтажке дырявым рукавом

Кемерово, , 04:49 — REGNUM Тушение пожара сотрудниками МЧС в одной из девятиэтажек на проспекте Ленина в Кемерове активно обсуждается в социальных сетях. А всё потому, что пока пожарные тушили возгорание в помещении, вода через дыру в рукаве «поливала» газоны перед домом. Пользователи соцсети «Вконтакте», куда попало видео, уже назвали рукав «высокотехнологичным».

"Через дыру в рукаве можно тушить сразу другой пожар», — отмечают подписчики паблика «Регион — 42 Кемерово» в комментариях.

По данным Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, пожар в жилом доме на проспекте Ленина в городе Кемерово произошёл 21 июля в 13:40 (мест.). На ликвидацию огня потребовалось около 15 минут (пожар локализован в 13:52 (мест.), ликвидирован в 13:55 (мест.) силами 27 человек и восьми единиц техники.

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